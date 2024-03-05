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Французский политик обвинил Украину в «исчезновении» $16 млрд помощи

Французский политик обвинил Украину в «исчезновении» $16 млрд помощи

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил киевскую администрацию в коррупции в ответ на удивление президента Украины Владимира Зеленского исчезновением $16 млрд финансовой помощи, собранной для Киева еще в 2022 году.

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