Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил киевскую администрацию в коррупции в ответ на удивление президента Украины Владимира Зеленского исчезновением $16 млрд финансовой помощи, собранной для Киева еще в 2022 году.
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