РКН заблокировал более 800 материалов о продаже ответов на ЕГЭ и ОГЭ

С сентября 2016 года Роскомнадзор принял меры в отношении более 800 материалов в интернете, содержащих информацию о продаже ответов на вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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