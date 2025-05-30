Комик Шац* сравнил миграцию с травмой

Комик Михаил Шац* в разговоре с журналисткой Ириной Петровской в эфире ее авторского YouTube-канала сравнил миграцию из России с травмой, поскольку уехавшие люди могут добиться определенных успехов в профессиональной сфере заграницей, при этом продолжая чувствовать себя чужими в другой стране.
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