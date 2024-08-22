Власти поздравили воронежцев с Днем Государственного флага

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Праздник берет свое начало в 1991 году, когда триколор был поднят над Белым домом, а сам указ о «Дне празднования Государственного флага РФ» был подписан первым президентом страны Борисом Ельциным 20 августа 1994 года.