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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о матче с «Эспали» в Кубке: «Стадион очень хорош для игры в регби, но не для футбола. «ПСЖ» приехал сюда с удовольствием, но условия должны быть лучше ради всеобщего блага»

Вчера «ПСЖ» обыграл «Эспали-Сен-Марсель» (4:2) из 5-го дивизиона Франции в 1/16 финала Кубка страны. Парижане пропустили первый гол уже на 3-й минуте игры.

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