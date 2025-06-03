Аналитик Болотова пояснила, как нейросети меняют рынок труда

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова заявила, что искусственный интеллект — не конкурент, а ценный союзник, который трансформирует подход к работе.
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