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Аналитик Болотова пояснила, как нейросети меняют рынок труда

Аналитик Болотова пояснила, как нейросети меняют рынок труда

Координатор профориентационного фестиваля «День выбора» от MAXIMUM Education Екатерина Болотова заявила, что искусственный интеллект — не конкурент, а ценный союзник, который трансформирует подход к работе.

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