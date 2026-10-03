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Газета.ру

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Лидер США Трамп заявил, что ему предстоит принять решение по Ирану

Лидер США Трамп заявил, что ему предстоит принять решение по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном.

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