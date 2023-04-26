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Депутат Госдумы призвал возродить в России понятие "враг народа"

Депутат Госдумы призвал возродить в России понятие "враг народа"

Андрей Гурулёв заявил, что его дед девять лет отсидел в лагерях, и призвал вернуть сталинские репрессии Депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв заявил, что в России следует восстановить понятие "враг народа".

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