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MyCreate

1 подписчик

Дизайн интерьера в стиле минимализм

Дизайн интерьера в стиле минимализм

Не все так просто с минимализмом. И хоть в названии этого стиля есть приставка «мини», интерьер усложняется необходимостью обеспечить комфорт, мобильность и привлекательность за счет минимума интерьерной отделки и лишних деталей.

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