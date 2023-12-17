Дизайн интерьера в стиле минимализм

Не все так просто с минимализмом. И хоть в названии этого стиля есть приставка «мини», интерьер усложняется необходимостью обеспечить комфорт, мобильность и привлекательность за счет минимума интерьерной отделки и лишних деталей.
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