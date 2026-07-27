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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Боруссия» покупает лучшего ассистента «Генка» Карецаса за 32 млн евро с учетом бонусов. Хавбек подпишет контракт на 5 лет

« Боруссия » подпишет  Константиноса Карецаса . Дортмундский клуб согласовал с « Генком » трансфер 18-летнего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

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