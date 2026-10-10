ПВО РФ за 12 часов сбила 62 украинских беспилотника

За 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени — российские средства ПВО нейтрализовали 62 беспилотника ВСУ над Краснодарским краем, Черным морем, Крымом, Московским регионом, Республикой Коми и еще девятью областями.
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