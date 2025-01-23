Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

По последним данным, в аварии погиб ребенок, еще 10 детей получили травмы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области.
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