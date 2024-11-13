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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уорриорз» показали трибьют-видео в честь Клэя Томпсона. Арена приветствовала 4-кратного чемпиона стоя

4-кратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» во вторник вышел против своей бывшей команды в составе «Далласа» на арене «Чейз центр» в Сан-Франциско.

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