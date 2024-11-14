❗️В Крыму отремонтируют три автостанции «На сегодня ремонтируется три автостанции. Это в Феодосии, Бахчисарае, а также приступили к работам в Ялте.
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❗️В Крыму отремонтируют три автостанции «На сегодня ремонтируется три автостанции. Это в Феодосии, Бахчисарае, а также приступили к работам в Ялте.