Телескоп «Хаббл» запечатлел редкую галактику с ярко светящейся центральной областьюКосмический телескоп «Хаббл» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США продолжает оставаться источником завораживающих изображений разных объектов.
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