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К чему ведет неприятие мигрантами светских законов

К чему ведет неприятие мигрантами светских законов

НИКОЛАЙ  СЕВОСТЬЯНОВ Прекрасные цифры от Федерального агентства по делам национальностей: 35% «трудовых мигрантов» (в кавычках, потому что в это определение попадают все — от строителей и курьеров до подпольных ММА-тренеров и торговцев героином) признались, что предпочитают шариат светскому законодательству.

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