К чему ведет неприятие мигрантами светских законов

НИКОЛАЙ СЕВОСТЬЯНОВ Прекрасные цифры от Федерального агентства по делам национальностей: 35% «трудовых мигрантов» (в кавычках, потому что в это определение попадают все — от строителей и курьеров до подпольных ММА-тренеров и торговцев героином) признались, что предпочитают шариат светскому законодательству.