Авторы подали в суд на клуб «Мутабор» из-за музыки

Российские авторы подали в суд на владельца «Мутабора» из-за используемой музыки Российское авторское общество подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор» из-за музыкальных композиций, используемых заведением.
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