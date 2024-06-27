Девушка только неделю назад получила аттестат 9 из 14 вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельс вечером 26 июня 2024 года, буквально через несколько минут после того как состав отошел от станции Инта в республике Коми.
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