Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать употребление красного мяса

Исследование проводили с учетом данных людей из разных стран Специалисты Гонконгского университета выяснили, что употребление красного мяса увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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