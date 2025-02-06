В Госдуме предложили ограничить продажу детям товаров, связанных с эзотерикой

В России предложили ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним. Соответствующее обращение заместитель Председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщает РИА Новости.
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