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Татар-информ

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В Госдуме предложили ограничить продажу детям товаров, связанных с эзотерикой

В России предложили ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним. Соответствующее обращение заместитель Председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщает РИА Новости.

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