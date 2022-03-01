Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%

Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%

Общий объём выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год.

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