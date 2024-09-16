Новый корпус на 943 квартиры на Муравской введен в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса на 943 квартиры, построенного в составе второй очереди жилого комплекса на северо-западе столицы в составе ЖК «Аквилон Митино», сообщили в пресс-службе строительного комплекса города Москвы.