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В Орловской области ребенка высадили из автобуса в 20-градусный мороз

В Орловской области ребенка высадили из автобуса в 20-градусный мороз

В Орловской области СК проводит доследственную проверку по инциденту с ребёнком, которого высадили из автобуса, потому что ему неправильно оформили билет.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Когда была в Минске с внуком, поразило, что все дети школьного возраста пользуются городским общественным транспортом бесплатно. Мало того, городская дума обсуждала, продлить ли студентам бесплатный проезд в августе (студенты ездили бесплатно с сентября по июнь, но сначала продлили на июль, а потом думали, предоставить им бесплатный проезд на август или всё-таки нет). Неужели в России нельзя сделать проезд в городском и пригородном транспорте для учащихся очно бесплатным? Да, есть какие-то документы (наверное, даже где-то их нет), дающие право на льготный проезд, но сто́ят ли труды по оформлению этих документов того, что сможет уберечь детей от того, что их высадят на мороз, на жаре без воды и без тени, в безлюдном месте, в небезопасном для их жизни месте.
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