В Орловской области ребенка высадили из автобуса в 20-градусный мороз

НП

Наталья Павлова

Когда была в Минске с внуком, поразило, что все дети школьного возраста пользуются городским общественным транспортом бесплатно. Мало того, городская дума обсуждала, продлить ли студентам бесплатный проезд в августе (студенты ездили бесплатно с сентября по июнь, но сначала продлили на июль, а потом думали, предоставить им бесплатный проезд на август или всё-таки нет). Неужели в России нельзя сделать проезд в городском и пригородном транспорте для учащихся очно бесплатным? Да, есть какие-то документы (наверное, даже где-то их нет), дающие право на льготный проезд, но сто́ят ли труды по оформлению этих документов того, что сможет уберечь детей от того, что их высадят на мороз, на жаре без воды и без тени, в безлюдном месте, в небезопасном для их жизни месте.