Прокуратура не подтвердила досмотр девочек на ЕГЭ в Воронеже

В ходе проверки Рособрнадзором инцидента на Едином государственном экзамене в Воронеже, вызвавшего общественный резонанс из-за якобы унизительных проверок девушек, было установлено, что причиной неполадки стала неправильная настройка металлодетектора.
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