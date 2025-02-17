На Южном Урале начнут строительство асфальтированной дороги к национальному парку

В Челябинской области начали подготовку к строительству дороги к «Зигальге». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в поселке Тюлюк начались подготовительные работы на ведущей к входу в особо охраняемую территорию дороге.