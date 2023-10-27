В РФ назвали чудовищным фейком заявления США о «казнях» военных

Посольство России в Вашингтоне назвало чудовищным фейком заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что российские военные якобы казнят солдат, которые отказываются выполнять приказы.
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