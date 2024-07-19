Аэропорт Берлина остановил работу из-за сбоя сервера

Глобальный сбой компьютерных систем вызвал проблемы в авиационной инфраструктуре по всему миру.Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта приостановил работу и временно не отправляет и не принимает самолёты.
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