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Царьград

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Аэропорт Берлина остановил работу из-за сбоя сервера

Аэропорт Берлина остановил работу из-за сбоя сервера

Глобальный сбой компьютерных систем вызвал проблемы в авиационной инфраструктуре по всему миру.Международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта приостановил работу и временно не отправляет и не принимает самолёты.

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