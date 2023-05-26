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Болевой прием Александра Емельяненко в бою против Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр Емельяненко провел бой против Евгения Ершова. Емельяненко победил болевым приемом во втором раунде.

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