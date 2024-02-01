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Ирина Шейк признала победу Джиджи Хадид в битве за Брэдли Купера

Ирина Шейк признала победу Джиджи Хадид в битве за Брэдли Купера

Ирина оставила в прошлом надежды на воссоединение с гражданским экс-супругом. Ирина Шейк потеряла надежду вернуть Купера LEGION-MEDIAФанаты Ирины Шейк смогли убедиться в том, что не осталось никаких надежд на то, что она и ее бывший гражданский супруг Брэдли Купер снова будут жить вместе как пара, воспитывая вдвоем свою 6-летнюю дочку Лею.

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