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Зарплата воспитателя детского сада: особенности профессии

Зарплата воспитателя детского сада: особенности профессии

В обществе сложилось мнение о профессии воспитателя как о несложной специальности, в которой главное — любить детей.

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