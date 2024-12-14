Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    КАКАЯ ГЛУБОКАЯ МЫСЛЬ!!!!Медведев допустил...
  • Вадим Кузнецов
    Две фразы из прошлого: "Чтобы мало зарабатывать, нужно много учиться!" "Кормить надо лучше, тогда и не улетят!" Что...Не в курьеры, а н...
  • Михаил Е
    Угу. Награда нашла героя, но как всегда посмертно.Русских и ушедших...

Кто отвечает за досуг учеников на каникулах

Кто отвечает за досуг учеников на каникулах

Можно ли задавать школьникам домашнюю работу на каникулы, собирать деньги на подарки учителям и кто должен организовывать и оплачивать экскурсии и другой досуг учеников? О правилах и нормах учебного процесса в рамках проекта «Образование: право возможностей» рассказывают руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко и руководитель Центра экспертизы РАО Дмитрий Метелкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх