Кто отвечает за досуг учеников на каникулах

Можно ли задавать школьникам домашнюю работу на каникулы, собирать деньги на подарки учителям и кто должен организовывать и оплачивать экскурсии и другой досуг учеников? О правилах и нормах учебного процесса в рамках проекта «Образование: право возможностей» рассказывают руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко и руководитель Центра экспертизы РАО Дмитрий Метелкин.