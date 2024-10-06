С 1 октября пенсионеры с супругами и детьми получат неожиданный бонус: что нужно знать Юлия ЧелкановаС 1 октября 2024 года пенсионеры, имеющие супругов или детей, смогут рассчитывать на дополнительные финансовые поступления.