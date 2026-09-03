This Girl's Harvard University Admissions Essay Is Going Viral, And It's Inspiring For Anyone Who Has Lost A Parent

"As I write this essay, there is a blue line under the word 'parent' telling me to check my grammar; even Grammarly assumes that I should have parents, but cancer doesn't listen to edit suggestions.
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