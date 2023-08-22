Русская весна

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ВКС РФ уничтожили катер ВСУ у газодобывающих установок в Чёрном море

ВКС РФ уничтожили катер ВСУ у газодобывающих установок в Чёрном море

Истребитель Су-30 СМ Черноморского флота уничтожил возле российских газодобывающих установок в Черном море разведывательный катер ВСУ, об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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