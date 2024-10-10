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Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

Россия в Одессе лишает ВСУ заморских вооружений

Эксперты объяснили значимость ударов по портовой инфраструктуре Одесской области @ odrda.od.gov.ua Tекст: Ольга Волошина,Евгений Поздняков Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер.

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