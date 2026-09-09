LBC: в Белфасте эвакуировали жителей домов из-за ложного сообщения о "Новичке"

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Ложное сообщение в североирландском Белфасте об отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" привело к эвакуации жителей домов на всей улице и задействованию основных чрезвычайных служб.
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