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ТАСС

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LBC: в Белфасте эвакуировали жителей домов из-за ложного сообщения о "Новичке"

LBC: в Белфасте эвакуировали жителей домов из-за ложного сообщения о "Новичке"

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Ложное сообщение в североирландском Белфасте об отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" привело к эвакуации жителей домов на всей улице и задействованию основных чрезвычайных служб.

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