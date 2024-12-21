Соскин: успешный удар возмездия по Киеву показал неэффективность системы ПВО

Удар возмездия по Киеву показал слабость украинской системы ПВО. Советник бывшего президента Украины Олег Соскин на своем YouTube-канале упрекнул нынешнее руководство в преувеличении эффективности западных установок.
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