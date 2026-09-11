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Орелtimes

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Ночью в Ливнах загорелся тягач с автоцистерной

Ночью в Ливнах загорелся тягач с автоцистерной

Сегодня ночью в 01:35 за помощью к пожарным обратились ливенцы. На улице Индустриальной загорелся тягач с автоцистерной.

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