РФ вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на жителя

По итогам первого полугодия 2024 года РФ оказалась в тройке крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты анализа данных стран G20.
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