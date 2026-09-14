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Царьград

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Ольга Кабо: "Театральный бульвар" укрепляет культурные связи между регионами

Ольга Кабо: "Театральный бульвар" укрепляет культурные связи между регионами

Фестиваль "Театральный бульвар" помогает артистам из разных регионов России представить своё творчество столичной аудитории и укрепляет культурные связи между городами.

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