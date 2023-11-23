Депутаты разругались из-за фразы "один ребенок — билет в бедность, второй — в нищету"

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев полагает, что заявление его коллеги по нижней палате парламента Михаила Делягина про то, что "один ребенок в семье — билет в бедность, второй — в нищету" вкупе с "откровенной демагогией" о том, что государству нечего предложить населению, кроме песен Шамана, является не чем иным, как "вполне осознанной провокацией и проявлением дешевого популизма".