Живопись: Любовь к сирени, десятки тысяч картин и выставка в Кремле: Чем запомнился миру акварелист Сергей Андрияка

16 мая в возрасте шестидесяти пяти лет ушел из жизни, пожалуй, самый известный акварелист России – Сергей Николаевич Андрияка, действительный член Российской академии художеств, основатель и руководитель Школы акварели Сергея Андрияки, основатель и ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, автор множества научных и методических работ, посвященных живописи.