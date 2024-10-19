Котопёс недели: возьмите из приюта умнейшего пса Берси или нежную кошку Фёрби

Два мегапитомца готовы к встрече с любимыми хозяевами. фото: приют «Бирюлево»Мы продолжаем знакомить вас с животными из столичных приютов по одной-единственной причине: мы уверены, что из них получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.
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