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Российские города исключены из тура Канье Уэста

Российские города исключены из тура Канье Уэста

Ранее концерты в Санкт-Петербурге анонсировало агентство Say Agency, арендовавшее «Газпром Арену», но представители площадки заявили об отсутствии договора.

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