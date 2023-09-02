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МОК подтвердил, что россияне не выступят на Азиатских играх: «Концепция оказалась неосуществимой по техническим причинам»

Ранее издание The Indian Express сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил участие спортсменов из обеих стран.

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