Больше не надо бежать на гору. В 46 маленьких селах на Алтае появилась сотовая связь

Как в алтайские села приходят устойчивая мобильная связь и интернет Для жителей отдаленного села Тайна в Красногорском районе, в котором фактически проживают 140 человек, причем большая часть из них пенсионеры, 22 ноября 2023 года стало значимой датой.
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