В жилище мигрантов, подлежащих высылке, полиция сможет входить без препятствий

Игорь Михайлович

опять 25.. снова имитация бурной деятельности в интересах капиталистов, заинтересованных в завозе этих мигрантов. например - ".. До 5 февраля МВД России создаст реестр контролируемых мигрантов-нарушителей... Внесённые в этот реестр мигранты не смогут менять местожительство без разрешения МВД, выезжать за пределы региона, управлять транспортными средствами, получать водительские права или заключать браки и открывать банковские счета.." т.е., нарушителей не будут депортировать, а только введут некоторые ограничения, которые легко можно обойти. опять всё преподносится как колоссальная работа властных структур по решению проблемы.. )))