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В жилище мигрантов, подлежащих высылке, полиция сможет входить без препятствий

В жилище мигрантов, подлежащих высылке, полиция сможет входить без препятствий

  Мигранты, не уважающие законы России, могут начинать горевать. Не для всех утро начинается с кофе, и не для всех новый 2025 год начинается с хороших вестей.

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Комментарии
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Борис Овчинников
А сотрудников МВД на указанные направления работ, хватит???😜
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9 час.
Игорь Михайлович
опять 25.. снова имитация бурной деятельности в интересах капиталистов, заинтересованных в завозе этих мигрантов. например -  &quot;.. До 5 февраля МВД России создаст реестр контролируемых мигрантов-нарушителей... Внесённые в этот реестр мигранты не смогут менять местожительство без разрешения МВД, выезжать за пределы региона, управлять транспортными средствами, получать водительские права или заключать браки и открывать банковские счета..&quot; т.е., нарушителей не будут депортировать, а только введут некоторые ограничения, которые легко можно обойти. опять всё преподносится как колоссальная работа властных структур по решению проблемы.. )))
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8 час.
Владимир Смирнов
взятки брать, должно хватить.
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4 час.

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