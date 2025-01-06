В Сирии руки не подали, в Китае не встретили, в Германии муж бросил, шеф ливерная колбаса...

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ГВ
Геннадий Васильевич
МашкЗахаров вообще гермафродит в юбке по сравнению с ней
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2 час.
Генрих
Специалист по этим самым?
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2 час.
Анатолий Витушкин
Когда человек является носителем нетрадиционной умственной ориентации, то это пожизненно.
Ответить
1 час.

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