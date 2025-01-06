В Сирии руки не подали, в Китае не встретили, в Германии муж бросил, шеф ливерная колбаса...

Деловая газета ВЗГЛЯД Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС Текст: Андрей Резчиков Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск можно назвать провальным: сирийская сторона не поддержала попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада против человечности, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Станислав Тарасов.
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