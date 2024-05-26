Финэксперт Голованов: мошенники часто обманывают в Telegram фейковыми токенами

Часть обманных схем мошенников не меняется годами — все слышали о сообщениях от якобы попавшего в беду родственника с просьбой срочно перевести денег или предложениях о выгодной покупке брендовой техники по цене намного ниже рыночной.
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