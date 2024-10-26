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Царьград

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Задержали более пятисот цыган: Под Петербургом провели рейд после нападения на сотрудников ДПС

Задержали более пятисот цыган: Под Петербургом провели рейд после нападения на сотрудников ДПС

В ходе рейдов в Верхних Осельках задержали более пятисот цыган. По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело.

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